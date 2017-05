Marathon: Kipchoge verpasst Zwei-Stunden-Marke knapp

erschienen am 06.05.2017



Olympiasieger Eliud Kipchoge hat die angestrebte Zwei-Stunden-Marke im Marathon knapp verpasst. Der 32-jährige Kenianer lief die 42,195 km auf der Formel-1-Rennstrecke im italienischen Monza in 2:00:25 Stunden, blieb damit aber unter dem Weltrekord des Kenianers Dennis Kimetto. Weil das Rennen nahezu unter Laborbedingungen stattfand, wird der Leichtathletik-Weltverband IAAF die Zeit aber nicht als neuen Weltrekord anerkennen. Unter regulären Voraussetzungen war Kimetto 2014 in Berlin 2:02:57 Stunden gelaufen.

Der US-Sportartikelriese Nike wollte mit seinem Projekt "Breaking2" Sport-Geschichte schreiben und hatte den Lauf monatelang vorbereitet. Ein Experten-Team aus Wissenschaftlern verschiedener Bereiche (u.a. Biomechanik, Materialentwicklung, Ernährung, Sportpsychologie und -physiologie) arbeitete akribisch an der Umsetzung, um beste Voraussetzungen für die drei Läufer zu schaffen. Neben Kipchoge waren noch Zersenay Tadese (Eritrea) und Lelisa Desisa (Äthiopien) angetreten, um die Marathon-Schallmauer zu durchbrechen.