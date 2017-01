Marathon-Olympiasiegerin Sumgong gewinnt Silvesterlauf in Sao Paulo

erschienen am 01.01.2017



Marathon-Olympiasiegerin Jemima Sumgong hat den traditionellen Silvesterlauf "Corrida Internacional de Sao Silvestre" in Sao Paulo gewonnen. Die Kenianerin absolvierte den 15-Kilometer-Lauf in der brasilianischen Metropole in 48:35 Minuten und verbesserte damit den Streckenrekord ihrer Landsfrau Priscah Jeptoo um 13 Sekunden. Bei den Männern gewann der Äthiopier Leul Aleme.