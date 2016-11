Marcel Bär: "Es tut mir leid"

Der Mittelfeldspieler hatte es dreimal auf dem Fuß, das 1:2 des FSV Zwickau bei Fortuna Köln noch zu verhindern. Sein Kapitän nannte einen anderen Grund für die Niederlage.

erschienen am 21.11.2016



Köln. Das Gefühl als Matchwinner gefeiert zu werden, kennt Marcel Bär. Mit drei Toren schoss er den FSV Zwickau nahezu im Alleingang zum 4:0-Erfolg gegen Jahn Regensburg. Der erste - und bisher einzige - Sieg der Rot-Weißen im neuen Stadion. Was vor zwei Monaten klappte, ging am Freitagabend beim 1:2 (0:2) gegen Fortuna Köln für Bär nicht auf. Dabei hatte der 24-Jährige mehrfach die Möglichkeit, noch in der Schlussphase auf Unentschieden zu stellen und einen Punkt zu retten.

"Es tut mir leid, dass ich das Tor nicht gemacht habe", sagte der Flügelspieler nach der Partie kleinlaut. "In den entscheidenden Situationen sind wir nicht so drangeblieben, wie ich es mir gewünscht hätte", erklärte FSV-Trainer Torsten Ziegner zum Aufbäumen seiner Mannschaft in der zweiten Halbzeit. Der Coach bezog die Kritik auf das gesamte Team -Marcel Bär wusste aber, dass er es auf dem Fuß hatte: "Ich hatte drei gute Chancen und keine davon genutzt." Bei der ersten musste er sich keinen Vorwurf machen. Seine satte Direktabnahme zischte mustergültig Richtung Netz, klatschte aber dem wenige Meter vor der Torlinie stehendem Kölner Markus Pazurek direkt an den Kopf. Dass dem Fortunen nach dem schweren Treffer die Kugel noch an die Hand prallte, war nicht elfmeterwürdig. Bei Bärs zwei Möglichkeiten danach zeigte Kölns Schlussmann Andre Poggenborg seine Klasse und erhielt nach Abpfiff von seinem Trainer ein Extralob. "Wir haben einen hervorragenden Torhüter benötigt, um das Ergebnis irgendwie über die Runden zu bringen", erklärte Uwe Koschinat.

Ein Punktgewinn im Rheinland hätte sicher nicht die Bedeutung des ersten Heimsieges im neuen Zwickauer Stadion - doch das vierte Spiel in Serie ungeschlagen zu bleiben, wäre für die Köpfe der FSV-Profis im Kampf gegen den Abstieg enorm wichtig gewesen. "Wir hatten Selbstvertrauen dank der Partien zuletzt. Diesen Schwung wollten wir mitnehmen", meinte Bär.

Ein 0:2 auf fremdem Platz noch in ein Remis zu verwandeln, hätte die Zwickauer sicher mit zufriedener Miene die Heimreise antreten lassen. Verloren wurde die Partie allerdings weniger wegen der vergebenen Chancen von Bär in der zweiten Halbzeit, sondern durch einen schwachen ersten Durchgang. "Wenn wir es dem Gegner so leicht machen, Tore zu erzielen, wie in den ersten 20 Minuten - dann ist es schwer, auswärts etwas mitzunehmen", gab FSV-Kapitän Toni Wachsmuth zu. Den 30-Jährigen traf beim Doppelschlag gleich doppelt Mitschuld: Zuerst verlor er ein Kopfballduell gegen Torschütze Cauly Oliveira Souza, zwei Minuten später führte ein Missverständnis des Verteidigers mit seinem Keeper Johannes Brinkies zum 0:2.

Alle Zwickauer gaben sich trotz der Enttäuschung über die vermeidbare Pleite kämpferisch, betonten die Überlegenheit nach der Pause. "Jeder konnte in der zweiten Halbzeit sehen, was wir drauf haben. Wir müssen die Fehler analysieren und abstellen - ich bin sehr zuversichtlich", sagte Bär mit Blick nach vorn. Am Sonntag wird nämlich wieder ein Matchwinner gesucht: in der wichtigen Heimpartie gegen Preußen Münster, dem Tabellennachbarn im Keller der 3. Liga. (sesi)