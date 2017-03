March Madness: Basketballer Wagner mit Michigan in Runde zwei

erschienen am 18.03.2017



Der Berliner Moritz Wagner steht bei der March Madness im Kampf um den College-Titel im US-Basketball in der zweiten Runde. Der 19 Jahre alte Power Forward gewann in Indianapolis mit seinen Michigan Wolverines gegen die Oklahoma State Cowboys 92:91.

In 14 Minuten auf dem Feld kam Wagner auf sechs Punkte. Die Entscheidung fiel erst durch vier verwandelte Freiwürfe der Wolverines in den letzten Sekunden. "Ich konnte nicht hinsehen", sagte Wagner den Detroit News: "Ich habe gebetet und die Augen geschlossen. Am liebsten wäre ich in die Kabine gegangen und hätte auf die anderen gewartet."

In der nächsten Runde des äußerst populären K.o.-Turniers trifft Michigan am Sonntag (17.10 Uhr MEZ) auf die Louisville Cardinals.