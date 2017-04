Maria scheitert beim WTA-Turnier in Bogotá in der ersten Runde

erschienen am 10.04.2017



Tennisspielerin Tatjana Maria hat das Achtelfinale beim mit 250.000 Dollar dotierten WTA-Turnier in Bogotá verpasst. Die 28-Jährige aus Bad Saulgau unterlag in der ersten Runde der Qualifikantin Cindy Burger aus den Niederlanden in 2:19 Stunden mit 7:5, 3:6, 4:6.

Maria, die im Vorjahr den Doppelwettbewerb mit der Spanierin Lara Arruabarrena Vecino gewinnen konnte, war die einzige deutsche Teilnehmerin des Sandplatzturniers in der kolumbianischen Hauptstadt.