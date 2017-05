Marozsan und Co. feiern Double mit Lyon

29.04.2017

freiepresse.de

Fußball

JEFF PACHOUD (SID)

Paris und Lyon im Champions-League-Finale der Frauen

Die Fußballerinnen von Paris St. Germain und Olympique Lyon ermitteln in einem französischen Endspielduell am 1. Juni (Donnerstag) in Cardiff den Champions-League-Sieger ... weiterlesen