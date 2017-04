Marrakesch: Kohlschreiber und Struff im Viertelfinale - Zverev raus

erschienen am 13.04.2017



Die Tennisprofis Philipp Kohlschreiber und Jan-Lennard Struff haben beim ATP-Turnier in Marrakesch/Marokko das Viertelfinale erreicht und das deutsche Duell perfekt gemacht. Der an Nummer vier gesetzte Mischa Zverev musste hingegen im Achtelfinale des mit 540.310 Dollar dotierten Sandplatz-Turniers die Segel streichen.

Nach tollem Start musste Kohlschreiber (Augsburg), der in Marrakesch an Position drei der Setzliste geführt wird, gegen Jeremy Chardy über drei Sätze gehen. Nach 1:37 Stunden bezwang er den Franzosen mit 6:0, 2:6, 6:3 und folgte Struff ins Viertelfinale.

Der Warsteiner hatte zuvor gegen Wildcard-Spieler Amine Ahouda (Marokko) mit 6:3, 6:4 gewonnen. Der Schützling des ehemaligen Davis-Cup-Teamchefs Carsten Arriens gab gegen Ahouda, der in der ersten Runde gegen Marcel Granollers (Spanien/Nr.8) erstmals ein ATP-Match gewonnen hatte, kein Aufschlagspiel ab. Im Viertelfinale treffen Struff und Kohlschreiber nun aufeinander.

Den Sprung in die Runde der letzten Acht verpasste hingegen Mischa Zverev. Der Viertelfinalist der Australian Open unterlag dem Tschechen Jiri Vesely mit 4:6, 4:6.