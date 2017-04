Marrakesch: Struff zieht ins Achtelfinale ein

19.07.2016

freiepresse.de

Tennis

CARMEN JASPERSEN (SID-IMAGES)

Tennis: Struff in Kitzbühel im Achtelfinale

Tennisprofi Jan-Lennard Struff (Warstein) steht im Achtelfinale des ATP-Turniers in Kitzbühel. Der an Nummer acht gesetzte 26-Jährige gewann am Dienstag ... weiterlesen