Massenpanik bei Fußball-Spiel in Angola: Mindestens 17 Tote

erschienen am 11.02.2017



Tragisches Unglück in Angola: Bei einem Fußball-Spiel in der angolanischen Haupstadt Luanda sind am Freitag infolge einer Massenpanik mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen und 59 weitere zum Teil schwer verletzt worden. Nach ersten Angaben der Polizei gegenüber der französischen Nachrichtenagentur AFP hatten hunderte Fans versucht in das bereits restlos gefüllte Stadion zu gelangen und damit eine Panik ausgelöst.

Unter den Toten soll sich auch eine bislang unbekannte Zahl von Kindern befinden, zahlreiche weitere werden derzeit in den umliegenden Krankenhäusern behandelt. Nach ersten Erkenntnissen war ein Eingangstor des Stadions unter dem Druck der Außenstehenden zusammengebrochen und hatte damit das Unglück ausgelöst. "Dies ist eine Tragödie in niedagewesenem Ausmaß in der Geschichte des angolanischen Fußballs", schrieb der gastgebende Verein Recreativo de Libolo Club in einem Statement auf seiner Homepage.