Masson und Gal mit starkem Auftakt in Mexiko

erschienen am 05.05.2017



Die deutschen Profigolferinnen Caroline Masson (Gladbeck) und Sandra Gal (Düsseldorf) haben beim Matchplay-Turnier der US-Tour in Mexiko-Stadt die zweite Runde erreicht. Die 27-jährige Masson setzte sich am Donnerstag gegen Morgan Pressel aus den USA mit 3 und 2 durch und trifft nun auf Cydney Clanton (USA).

Gal (31) gewann zum Auftakt der mit 1,2 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung gegen Chella Choi mit 4 und 3 und bekommt es nun erneut mit einer Gegnerin aus Südkorea zu tun: In der Runde der besten 32 wartet Park Sung Hyun.