Matthäus glaubt an Abschied von Tuchel und Aubameyang

erschienen am 26.05.2017



Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus glaubt an einen bevorstehenden Abschied von Trainer Thomas Tuchel und Torschützenkönig Pierre-Emerick Aubameyang bei Borussia Dortmund. "Ich glaube, dass es für beide am Samstag das letzte Spiel ist. Das ist mein Bauchgefühl", sagte der 56-Jährige vor dem Pokal-Finale zwischen dem BVB und Eintracht Frankfurt dem SID.

Zwischen Tuchel und Klubchef Hans-Joachim Watzke hatte es zuletzt Dissonanzen gegeben. "Dass es zwischenmenschliche Probleme zwischen beiden gibt, ist kein Geheimnis. Das hat sich schon vor einiger Zeit bemerkbar gemacht. Ich glaube, dass es nicht weiter geht. Vielleicht raffen sie sich ja zusammen, aber das würde mich wundern. Das sind Alphatiere", sagte Matthäus am Freitag in Berlin.

Aubameyangs Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2020, der Gabuner soll die BVB-Führungsetage aber bereits um eine Freigabe gebeten haben. Dem BVB würden bei einem Transfer Einnahmen mindestens im mittleren zweistelligen Millionenbereich winken.

Die Favoritenrolle im Finale am Samstag (20.00 Uhr/ARD und Sky) ist nach Ansicht von Matthäus klar. "Vom Papier her ist Dortmund der Favorit, Frankfurt ganz sicher Außenseiter. Aber die Eintracht hat nichts zu verlieren, und das ist die größte Gefahr für Borussia Dortmund, denn jeder erwartet einen Sieg", sagte Matthäus.