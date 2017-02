Matti Landgraf kehrt zum Paarlaufen zurück

Eiskunstlauf: Chemnitzer bildet ab April neues Paar mit der Oberstdorferin Mari Vartmann

erschienen am 25.02.2017



Chemnitz. Aktuell ist Matti Landgraf auf einem Kreuzfahrtschiff in der Karibik unterwegs und wirkt zur Unterhaltung der Gäste täglich in einer Eisshow mit. Seit Sommer 2013 widmet sich der Chemnitzer seiner Leidenschaft auf diese Weise. Eigentlich hatte er seine Karriere beendet, doch ab April wird sich nun alles ändern. Der 24-Jährige wagt ein Comeback mit Mari Vartmann im Paarlaufen. Die Oberstdorferin und ihr letzter Partner Ruben Blommaert, die im Dezember noch den Deutschen Meistertitel gewannen und in der Vorsaison bei der EM Achte wurden, hatten sich im Januar getrennt.

Als Matti Landgraf von der Suche der 28-Jährigen nach einer neuen Liaison auf dem Eis via Facebook erfuhr, setzte er sich mit ihr in Verbindung. Denn das Paarlaufen ließ ihn auch auf hoher See nicht los, er liebäugelte schon immer mit einer eventuellen Rückkehr, wenn sich die Möglichkeit ergäbe. "Ich wollte immer noch meine Grenzen ausloten. Auf dem Schiff bin ich 2015 mal mit einer ehemaligen Juniorenweltmeisterin zusammengelaufen. Das war schon toll", berichtete Matti Landgraf gegenüber "Freie Presse". Mit Mari Vartmann war er sich schnell einig, es zu wagen.

Es folgten viele Gespräche, einige Dinge, wie seine vorzeitige Vertragsunterbrechung bei der US-amerikanischen Reederei, mussten geklärt werden. Auch suchte er beispielsweise Rat beim fünffachen Weltmeister und heutigen Coach Robin Szolkowy, mit dem er einst oft gemeinsam auf dem Eis in Chemnitz trainierte. Animiert zu diesem Versuch hat ihn zudem die aktuelle Paarlaufsituation in Deutschland. Denn hinter dem Top-Duo Aljona Savchenko/Bruno Massot klafft eine Riesenlücke. Die Chance, bereits in der kommenden Saison bei internationalen Meisterschaften und möglicherweise sogar bei Olympia zu starten, ist deshalb keine Illusion.

Matti Landgraf gehörte im Nachwuchs als Einzelläufer zur nationalen Spitze, nahm später mit Linda Wetzig sogar an der Junioren-WM (2012) teil. Mit Mari Vartmann wird er in Oberstdorf bei Maylin und Daniel Wende trainieren. (mm)