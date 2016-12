Mavraj-Wechsel zum HSV perfekt

erschienen am 27.12.2016



Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat seinen ersten Neuzugang verpflichtet. Wie der Tabellen-16. am Dienstag via Twitter meldete, wechselt der albanische Innenverteidiger Mergim Mavraj (30) vom Liga-Rivalen 1. FC Köln bis zum 30. Juni 2019 zu den Hanseaten.

Die Ablösesumme für den EM-Teilnehmer soll bei 1,8 Millionen Euro liegen, zuzüglich einer Bonuszahlung im Falle des Klassenerhalts mit den Hanseaten. Mavraj gilt als Wunschspieler von HSV-Trainer Martin Gisdol.