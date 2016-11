Max Lang verpasst Novum nur knapp

Beim internationalen Traditionsturnier der Gewichtheber um den Pokal der Blauen Schwerter in Meißen belegte der Chemnitzer Platz zwei. Seinem Vereinsgefährten Kurt Perthel gelang eine Überraschung.

Von Martina Martin

erschienen am 21.11.2016



Meißen. Auf einer riesigen Autogrammwand hinter der Bühne in der altwehrwürdigen Halle sind alle bisherigen Sieger des Traditionsturniers, darunter seit der Premiere 1971 unzählige Weltklasseathleten, verewigt. Und dennoch hätte Max Lang, der noch auf dem Weg in die internationale Männerelite ist, am Sonnabend bei der 27. Auflage beinahe für ein Novum gesorgt. Der U-23-Europameister (2013) besaß die große Chance, zum dritten Mal nach 2012 und 2013 die wertvolle Siegervase aus Meißner Porzellan in Empfang zu nehmen. Aber als er nach fünf souveränen Auftritten im letzten Stoßversuch 180 Kilogramm bewältigen wollte, schlich sich beim Abheben ein technischer Fehler ein, sodass er misslang. So konnte ihn der Franzose Bernadin Kingue Matam, Sieger von 2014 und Olympiasiebenter in Rio, in der Relativwertung mit zwei Punkten Vorsprung (177:175) noch von der Spitze verdrängen.

"Na klar habe ich mich im ersten Moment sehr geärgert, ich wollte alles geben, dann war es so knapp", meinte Max Lang nachdem er sich an frischer Luft erst einmal kurz abreagiert hatte. Aber das Lächeln kehrte bald zurück, nicht nur, weil ihn die Zuschauer in der proppenvollen Halle bei der Siegerehrung als einen ihrer Publikumslieblinge begeistert feierten. Seine Leistungen verdienen dennoch allergrößten Respekt, denn wegen seines obligatorischen Lehrganges bei der Bundeswehr in Warendorf konnte er sich nicht optimal vorbereiten. "Ich habe zwar viel versucht und bin zuletzt nach der Ausbildung jeden Abend in eine Crossfit-Box gefahren, trainierte dort aber allein. Das ist schon was anderes", berichtete Max Lang.

Gefreut hat er sich zudem, dass er gerade bei dieser Veranstaltung wieder auf die Unterstützung seines früheren Trainers Stefan Grützner bauen konnte. Der inzwischen 68-Jährigen, der beim Chemnitzer AC (CAC) weiterhin aktiv mitarbeitet, betreute ihn während des Wettkampfes gemeinsam mit seinem aktuellen Coach am Auswahlstützpunkt in Leimen, Michael Vater. Für den engagierten Pensionär, der als einstiger Weltklasseathlet und Teilnehmer zu den Ehrengästen gehörte, war das eine Herzensangelegenheit. "Ich kann nicht loslassen, bin immer gern noch dabei. Wenn ich Max unterstützen kann, mache ich das sehr gern. Und er soll so auch spüren, wie der Verein stets hinter ihm steht", meinte Stefan Grützner, der den Hoffnungsträger von 2008 bis 2013 unter seinen Fittichen zu einem Spitzenheber entwickelt hatte.

In jenem Abschiedsjahr ist zudem das Meißner Turnier für das Erfolgsduo mit ganz emotionalen Momenten verbunden. Beim letzten gemeinsamen Wettkampf gelang Max Lang der zweite Sieg. Die Porzellanvase schenkte er als Dank seinem Coach, dem es als Weltmeister und Olympiadritten (1972) dennoch nie vergönnt war, diese zu gewinnen.

Unter den Zuschauern in Meißen saß auch Trainerkollege Hartmut Keitel, der wiederum Max Lang einst animiert hatte, vom Fußball an die Hanteln zu wechseln. Der 57-Jährige besitzt dabei ein besonderes Gespür, mögliche Quereinsteiger zu entdecken. Denn auch Kurt Perthel schlug er 2010 vor, es mit dem Eisen zu versuchen. Im Turnen ging es bei ihm damals nicht mehr so recht vorwärts. Nach einigem Zögern sagte er zu. Inzwischen hat er sich trotz einiger verletzungsbedingter Rückschläge zu einem hoffnungsvollen Nachwuchsakteur des CAC entwickelt - und sorgte für eine der größten Überraschungen. Der 18-Jährige steigerte seine Zweikampfbestleistung (Klasse bis 94 kg) von der Deutschen Meisterschaft Ende Oktober gleich um außergewöhnliche zehn Kilogramm (Stoßen: von 170 auf 179 kg) auf 32o kg und schlug damit zwei Fliegen mit einer Klappe. Er schaffte die Kadernorm und buchte damit auch noch das Ticket für die Junioren-EM. "Ich bin selbst echt überrascht, kann das noch gar nicht wahrnehmen", meinte der bescheidene Chemnitzer, der zudem erst kurzfristig in das Teilnehmerfeld gerutscht war, aber diese Chance mit Vehemenz nutzte. Für seine bislang wichtigste Bewährungsprobe muss der Schützling von Trainer Peter Hruby nun kurzfristig einiges umplanen. Am Montag reist er beispielsweise zum Abschlusslehrgang des EM-Teams auf den Rabenberg nach.