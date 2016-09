Medaille mit SchÃ¼tzenhilfe mÃ¶glich

Medaille mit Schützenhilfe möglich

Blindenfußball: Chemnitzer FC vor letztem Saisonspiel in der Bundesliga

erschienen am 09.09.2016



Chemnitz. Saisonhalali für die Blindenfußballer des Chemnitzer FC: Am Wochenende steht in Rostock der letzte Spieltag der Bundesliga auf dem Programm. Das Team bestreitet seine abschließende Partie gegen die Mannschaft aus Würzburg, derzeit Tabellensiebenter. "Wenn wir uns die Chance auf eine Medaille erhalten wollen, müssen wir vorlegen und gewinnen. Danach können wir nur warten, wie die anderen Spiele ausgehen", zeigte Trainer Michael Falb die Lage auf. Der CFC, der auf dem Marktplatz der Hansestadt in Bestbesetzung antreten kann, ist derzeit Vierter.

Die Hoffnung auf Schützenhilfe gilt dem bereits feststehenden Meister aus Marburg, der in der bisherigen Saison bisher alle Begegnungen gewann. Setzt der Titelverteidiger diese makellose Bilanz auch gegen Stuttgart fort, würde der CFC noch Dritter werden. Im Vorjahr konnten die Chemnitzer um ihren routinierten Kapitän Jörg Fetzer mit Silber ihren bislang größten Erfolg feiern, 2014 holten sie mit Bronze erstmals Edelmetall. (mm)