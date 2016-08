Medaille weiter greifbar nah

Blindenfußball: CFC im Spitzenfeld der Bundesliga

erschienen am 25.08.2016



Chemnitz. Die Blindenfußballmannschaft des Chemnitzer FC besitzt erneut die Chance, die Saison nach Bronze (2014) und Silber (2015) auf einen Medaillenplatz zu beenden. Vor dem letzen Spieltag rangiert das Team auf Tabellenplatz vier, mit einem weiteren Sieg ist das Podest greifbar nah. Damit war nach den Verletzungs- und Umstellungsproblemen sowie der 0:2-Niederlage am grünen Tisch zum Auftakt gegen Titelverteidiger Marburg nicht unbedingt zu rechnen. Doch seitdem ließ die Truppe, die seit nunmehr 15 Partien ungeschlagen ist, nichts anbrennen und punktete in jeder Partie (4 Siege, 2 Remis). Beim Turnier in Berlin gelang dabei mit 4:0 gegen Köln der bislang höchste Saisonerfolg. "Das war ein ganz souveräner Auftritt, bei dem die Truppe auch spielerisch überzeugt hart", berichtete Trainer Michael Falb (Foto). Da seine Schützlinge schon frühzeitig für klare Verhältnisse gesorgt hatten - bereits in der ersten und fünften Minute traf Routinier Jörg Fetzer -, erhielten auch den Wechselspieler verstärkt Einsatzzeiten. Die weiteren Treffer kamen auf das Konto von David Lippmann und Robert Matthies, der außerdem im ersten Vergleich gegen stark defensiv agierende Kölner acht Minuten vor Schluss den erlösenden Treffer zum 1:0 erzielt hatte. Die Entscheidung um die Meisterschaft fällt Mitte September. (mm)

CFC: Themel, Müller - Herzig, Hoche, Matthies, Fetzer, Lippmann, Schlegel