Medien: Barcelona will Vertrag mit ter Stegen bis 2021 verlÃ¤ngern

Medien: Barcelona will Vertrag mit ter Stegen bis 2021 verlängern

erschienen am 03.10.2016



Der FC Barcelona plant offenbar langfristig mit Fußball-Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen. Wie die beiden katalanischen Sportzeitungen Sport und El Mundo Deportivo am Montagabend übereinstimmend berichten, will der spanische Double-Sieger den Vertrag mit dem 24-Jährigen vorzeitig um zwei Jahre bis 2021 verlängern.

Neben ter Stegens Salär soll auch die festgeschriebene Ablösesumme von derzeit 80 Millionen Euro steigen. Auch ter Stegen, der seit 2014 für Barca spielt, habe die Bereitschaft für eine langfristige Zusammenarbeit signalisiert.

Ter Stegen hatte am Sonntagabend beim 3:4 (0:3) bei Celta Vigo schwer gepatzt. Der Fauxpas hatte dem früheren Gladbacher in Spanien viel Spott und Kritik eingebracht.