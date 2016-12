Medien: Bayern hat Neapels Abwehrspieler Ghoulam im Visier

erschienen am 29.12.2016



Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München hat offenbar Linksverteidiger Faouzi Ghoulam vom italienischen Topklub SSC Neapel ins Visier genommen. Laut einem Bericht der Gazzetta dello Sport bieten die Münchner dem algerischen Nationalspieler einen Vierjahresvertrag mit einem jährlichen Gehalt von drei Millionen Euro. An Ghoulam, der in Neapel einen Vertrag bis Juni 2018 besitzt, sollen auch Real Madrid und Paris St. Germain interessiert sein.