Medien: Bundesanwaltschaft übernimmt Dortmund-Ermittlungen

erschienen am 12.04.2017



Nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe offenbar am Mittwochmorgen die Ermittlungen an sich gezogen. Weiteren Informationen der Tagezeitung Die Welt zufolge soll das Bundeskriminalamt (BKA) mit den Untersuchungen beauftragt worden sein.

Demnach hat das BKA in Berlin bereits eine sogenannte Besondere Aufbauorganisation eingerichtet. Eine SID-Anfrage für eine Bestätigung der Vorgänge ließ die Bundesanwaltschaft am Mittwochmorgen zunächst noch unbeantwortet.