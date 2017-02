Medien: Dotchev als Trainer in Aue zurückgetreten

Pavel Dotchev ist offenbar nicht mehr Trainer des Fußball-Zweitligisten Erzgebirge Aue. Nach Informationen des MDR und der Bild-Zeitung hat der 51-jährige Bulgare nach der klaren Niederlage im Sachsenderby am vergangenen Sonntag gegen Dynamo Dresden (1:4) seinen Rücktritt angeboten, der Klub nahm an. Die Trennung soll am Dienstag offiziell bekannt gegeben werden.

Laut Bild könnte Nachwuchsleiter Christian Müller die Mannschaft übergangsweise im Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) betreuen. Dotchev hatte den Posten vor der Saison 2015/16 übernommen und Aue direkt aus der 3. Liga zurück in die 2. Liga geführt.