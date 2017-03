Medien: Ehemaliger deutscher Pokalsieger Vienna Wien geht in Insolvenz

erschienen am 02.03.2017



Der deutsche Pokalsieger von 1943, Vienna Wien, muss wohl Insolvenz anmelden. Der aktuell in der dritthöchsten österreichischen Liga beheimatete älteste Fußball-Klub der Alpenrepublik steht damit vor dem Zwangsabstieg in die unterste Spielklasse.

Laut Kronen Zeitung soll der Insolvenzantrag bereits im Laufe des Freitags gestellt werden. Noch allerdings hofft man bei der Vienna auf ein Ausgleichsverfahren mit den Gläubigern. Gelänge dies, würde der Klub nur um eine Liga in die Viertklassigkeit abrutschen.

Der First Vienna Football Club, so der volle Vereinsname, wurde 1894 von englischen und österreichischen Fußballpionieren geründet.

1943, als Österreich an das Deutsche Reich angeschlossen worden war, gewann die Vienna durch ein 3:2 n.V. über den LSV Hamburg den Cup-Wettbewerb, damals noch Tschammer-Pokal genannt. Ein Jahr zuvor war der Klub deutscher Vizemeister geworden. Im Endspiel gegen Schalke 04 hatte die Vienna mit 0:2 das Nachsehen gehabt.