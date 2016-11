Medien: FIA bestätigt: Formel-1-Saison 2017 ohne Großen Preis von Deutschland

erschienen am 30.11.2016



Kein Heimrennen für den neuen Weltmeister: Formel-1-Champion Nico Rosberg (31) und Co. fahren nächste Saison definitiv nicht in Deutschland. Das beschloss der Motorsport-Weltrat der FIA laut übereinstimmenden Medienberichten auf seiner Sitzung am Mittwoch in Wien. Der in der provisorischen Planung zunächst für den 30. Juli angesetzte Große Preis auf dem Hockenheimring fehlt demnach im offiziellen Rennkalender für das Jahr 2017.

Zuletzt hatten Formel-1-Boss Bernie Ecclestone und auch Vertreter des Hockenheimrings dies bereits verkündet. Wie zuletzt 2015 findet damit kein Rennen im Land des Weltmeister-Teams Mercedes statt. Die neue Saison umfasst insgesamt 20 Rennen, Australien macht traditionell am 26. März den Auftakt. Spätestens nach dem Finale am 26. November in Abu Dhabi steht der neue Weltmeister fest. In diesem Jahr holte Rosberg in der Rekord-Saison mit 21 Grand Prix seinen ersten Titel.

In ungeraden Jahren war der Große Preis von Deutschland seit 2007 turnusmäßig auf dem Nürburgring ausgetragen worden, doch bereits 2015 waren die Betreiber des Eifel-Kurses nicht bereit, die von Chefpromoter Bernie Ecclestone aufgerufene Antrittsgage zu zahlen. Zuletzt war darüber verhandelt worden, dass der Hockenheimring einspringen könnte. Doch auch den Machern um Geschäftsführer Georg Seiler war das finanzielle Risiko zu groß. Für die Saison 2018 besitzt der Hockenheimring aber einen gültigen Vertrag.

Der Formel-1-Rennkalender 2017:

26. März Melbourne (Australien)

9. April Shanghai (China)

16. April Sakhir (Bahrain)

30. April Sotschi (Russland)

14. Mai Barcelona (Spanien)

28. Mai Monte Carlo (Monaco)

11. Juni Montréal (Kanada)

25. Juni Baku (Aserbaidschan)

9. Juli Spielberg (Österreich)

16. Juli Silverstone (Großbritannien)

30. Juli Budapest (Ungarn)

27. August Spa-Francorchamps (Belgien)

3. September Monza (Italien)

17. September Singapur (Singapur)

1. Oktober Sepang (Malaysia)

8. Oktober Suzuka (Japan)

22. Oktober Austin (USA)

29. Oktober Mexiko City (Mexiko)

12. November Sao Paulo (Brasilien)*

26. November Abu Dhabi (Vereinige Arabische Emirate)

* noch nicht bestätigt