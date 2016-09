Medien: Fury positiv auf Kokain getestet

erschienen am 30.09.2016



Schwergewichts-Boxweltmeister Tyson Fury ist offenbar positiv auf Kokain getestet worden. Das berichteten am Freitag mehrere Medien. Demnach habe die Voluntary Anti-Doping Association (VADA), die internationale Top-K├Ąmpfe ├╝berwacht, eine entsprechende Nachricht an die Box-Weltverb├Ąnde verschickt.

"Mr. Fury hat das Recht, umgehend die Analyse der B-Probe auf eigene Kosten anzufordern", wird das Schreiben der VADA zitiert. Sollte sich das Ergebnis der A-Probe best├Ątigen, droht Fury der Verlust aller WM-G├╝rtel.

Der 28-J├Ąhrige, der im November vergangenen Jahres Wladimir Klitschko (Ukraine) durch einen einstimmigen Punktsieg als Weltmeister entthront hatte, wurde offenbar am 22. September in Lancaster/England bei einer Trainingskontrolle erwischt. In der Urin-Probe wurde die Substanz Benzoylecgonine gefunden, ein klarer Hinweis auf Kokain. Weitere Substanzen werden noch untersucht.

Erst am 20. September hatte das Klitschko-Management durchgesetzt, dass sich der britische Schwergewichts-Champion mit sofortiger Wirkung unangemeldeten Dopingkontrollen unterziehen muss. Dies sei die Bedingung f├╝r den R├╝ckkampf gewesen.

Thomas P├╝tz, Pr├Ąsident des Bundes Deutscher Berufsboxer (BDB), bezeichnete die VADA gegen├╝ber dem SID als "h├Âchst seri├Âse Dopingagentur, die die gro├čen K├Ąmpfe ├╝berwacht". Die in Las Vegas ans├Ąssige Organisation hatte zuletzt den russischen Olympiasieger Alexander Powetkin des Dopingmissbrauchs ├╝berf├╝hrt.

Bereits im Juli waren Dopingger├╝chte um Fury aufgekommen. Nachdem er das erste Re-Match gegen Klitschko f├╝r den 9. Juli wegen einer angeblichen Kn├Âchelverletzung abgesagt hatte, kam heraus, dass er laut britischer Anti-Doping-Agentur UKAD wegen eines positiven Tests gesperrt worden sei. Den zweiten Termin f├╝r ein Re-Match gegen Klitschko am 29. Oktober in Manchester sagte Fury am 23. September ab, einen Tag nach der vermeintlich positiven Kokain-Probe.