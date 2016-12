Medien: Hunderte Fälle sexueller Belästigung im US-Turnen

erschienen am 15.12.2016



Dem US-Turnverband steht ein Skandal in Haus. Die Zeitung Indianapolis Star berichtete am Donnerstag von mindestens 386 Fällen sexuellen Missbrauchs von Trainern und anderen Verantwortlichen an jungen Turnerinnen und Turnern. Die Zeitung stützte sich bei ihren Behauptungen auf eine neunmonatige Recherche.

"Nichts ist für USA Gymnastics wichtiger als der Schutz der Athleten, welcher die nachhaltige Wachsamkeit von jedem erfordert - von Trainern, Athleten, Eltern, Betreuern und Offiziellen", verteidigte sich der Verband in einem Statement.

Bereits im August, kurz vor Beginn der olympischen Turnwettbewerbe von Rio, hatte die Zeitung berichtet, dass Offizielle des Verbandes USAG die Behörden in den vergangenen Jahren trotz zahlreicher Anschuldigungen gegen die Trainer nicht alarmiert hätten.