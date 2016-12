Medien: Mavraj-Wechsel zum HSV perfekt

erschienen am 26.12.2016



Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat offenbar seinen ersten Neuzugang für die Rückrunde verpflichtet. Wie die Bild-Zeitung am Montagabend berichtete, wechselt der albanische Innenverteidiger Mergim Mavraj (30) vom Liga-Rivalen 1. FC Köln für 1,8 Millionen Euro Ablöse plus eine Bonuszahlung im Falle des Klassenerhalts an die Alster. Der Vertrag des EM-Teilnehmers soll bis 2019 laufen. Eine Bestätigung der Klubs stand zunächst aus.