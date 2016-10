Medien: Nouri wird Bremens Chef-Trainer

erschienen am 01.10.2016



Alexander Nouri (37) bleibt offenbar mindestens bis zum Saisonende Trainer beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen. Das vermelden die Bild am Sonntag und Sky Sport News HD am Samstagabend übereinstimmend. Demnach will der Verein den bisherigen Interimstrainer am Sonntagmittag offiziell zum Chefcoach ernennen. Werders Sportchef Frank Baumann hatte sich nach dem 2:2 bei Darmstadt 98 am Abend zunächst nicht zum Thema geäußert.

Nouri hatte den Trainerposten vor zwei Wochen von Viktor Skripnik übernommen und mit der Mannschaft in drei Spielen vier Punkte geholt. Derzeit liegen die Bremer auf dem 15. Tabellenplatz.