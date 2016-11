Medien: Sat.1 hat Vertrag mit Sauerland verlängert

erschienen am 04.11.2016



Der TV-Sender Sat.1 setzt offenbar weiterhin auf Profiboxen. Der zum Jahresende auslaufende Vertrag des Privatsenders mit dem Boxstall Sauerland soll um drei Jahre verlängert worden sein. Das berichtet die Bild-Zeitung.

Der neue Kontrakt beinhalte, dass es mindestens acht Boxabende live im Free-TV zu sehen gibt, zudem seien vier Veranstaltungen geplant, die im Internet auf ranfighting.de zu sehen seien, hieß es.

Derzeit hat der größte deutsche Boxstall in Jack Culcay nur einen Weltmeister. Am Samstag könnte in Tyron Zeuge ein zweiter Champion hinzukommen, wenn der gebürtige Berliner seinen WM-Kampf in Potsdam im Supermittelgewicht gegen den Italiener Giovanni De Carolis (22.20 Uhr/Sat.1) gewinnt.