Medien: Toter Zuschauer bei Serie-B-Spiel in Perugia

erschienen am 17.09.2016



Ein Anhänger des italienischen Fußball-Zweitligisten AC Perugia ist am Samstag beim Heimspiel gegen Ternana Calcio (1:1) auf der Tribüne verstorben. Das berichten übereinstimmend italienische Medien.

Der Mann in den 60ern kollabierte und konnte auch von Notärzten nicht mehr reanimiert werden. Das Spiel war in der 87. Minute aufgrund des Vorfalls für zehn Minuten unterbrochen worden, wurde aber am Ende doch fortgesetzt und zu Ende geführt.