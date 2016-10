Medien loben Rüdiger für Startelf-Comeback bei AS Rom

erschienen am 31.10.2016



Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger hat guten Kritiken für sein Startelf-Comeback beim italienischen Erstligisten AS Rom erhalten. "Rüdiger kehrt nach fast sechs Monaten wieder in den Kader zurück und überzeugt mit seiner soliden Spielweise", schrieb die Gazzetta dello Sport nach der Nullnummer gegen den FC Empoli.

Der 23-Jährige stand erstmals nach seinem Kreuzbandriss wieder in der Anfangsformation der Roma. Er spielte bis zur 68 Minute. Rüdiger wurde auf der für ihn ungewohnten Position als Linksverteidiger aufgeboten.