Mehr interne Konkurrenz - Eigengewächse machen Druck

Der Chemnitzer FC ist 2017 noch ungeschlagen. Einen Heimerfolg haben die Fans der Himmelblauen dennoch seit Monaten nicht bejubeln können. Das soll sich am Samstag gegen den VfR Aalen ändern.

Von Knut Berger

erschienen am 17.02.2017



Chemnitz. Statistikfanatiker haben beim Fußball ein breites Betätigungsfeld. Und wer sich von den Zahlenfetischisten derzeit den Chemnitzer FC zur Brust nimmt, kann in seinem Tableau aktuell eine Serie von vier ungeschlagenen Spielen vermerken. Zweifellos haben die Himmelblauen einen guten Lauf, steckten in Großaspach und gegen Halle zuletzt Rückstände weg und kletterten mit 34 Punkten auf dem Konto auf den fünften Tabellenplatz. Doch einem soliden Statistiker dürfte auch nicht entgangen sein, dass der letzte Heimsieg des CFC vom 16. Oktober 2016 datiert. Damals wurde die Zweite vom FSV Mainz 05 mit 4:1 zurück nach Rheinland-Pfalz geschickt.

Am Samstag hat die Elf von Cheftrainer Sven Köhler nun einen neuen Versuch, die Kennziffern im heimischen Stadion aufzubessern. Dann muss sich das Team gegen den VfR Aalen (14 Uhr) beweisen. Nur ungern dürften sich die Chemnitzer Kicker an das Hinspiel erinnern. Im August 2016 beherrschte der CFC zunächst lange das Geschehen, führte 2:0, gab dann aber durch zwei späte Tore von Gerrit Wegkamp den möglichen Sieg noch aus der Hand. Doch seitdem ist eine Menge Wasser durch die Beregnungsanlage der Community4you-Arena geflossen.

"Zwischenzeitlich scheint sich unsere Mannschaft gefunden zu haben, die Automatismen greifen jetzt deutlich besser", versucht CFC-Sportdirektor Stephan Beutel den erfolgreichen Rückrundenauftakt zu erklären. Zudem hätten Spieler wie Dennis Grote, Dennis Mast oder Björn Jopek ihre zunächst vorhandenen körperlichen Defizite, auch bedingt durch die fehlende Spielpraxis bei ihren bisherigen Vereinen, mittlerweile kompensiert. Zuletzt demonstrierte dieses Trio zum Beispiel beim 3:0- Sieg in Frankfurt gestiegene Leistungsfähigkeit auf dem Rasen.

Dass sich die Mannschaft nun langsam an ihr Leistungsvermögen herantastet, habe laut Beutel aber noch einen anderen Grund. "Die jungen Spieler, Florian Hansch und Tom Baumgart, haben sich deutlich weiterentwickelt und sorgen auf ihren Positionen für den nötigen Druck", sagte der Sportchef zu den Talenten, die den Sprung von der Jugend zu den Profis bewältigt haben. Dennoch betonte Beutel zugleich, dass trotz der momentanen positiven Entwicklung weder in der Liga noch im Sachsenpokal etwas erreicht sei: "Jeder von uns weiß, dass wir noch einen langen und steinigen Weg vor uns haben."

Nun gilt es zunächst, diese verzeichnete Qualitätssteigerung am Samstag endlich auch wieder zu Hause zu demonstrieren. Dabei hat der kommende Gegner aus Aalen aktuell mit finanziellen Problemen zu kämpfen. Diese Woche stellte der Verein einen Antrag auf ein Insolvenzverfahren. Wie VfR-Trainer Peter Vollmann sagte, könne niemand im Verein das Thema ausblenden.

Unabhängig davon bieten sich dem Chemnitzer Coach bei der Mission Heimsieg am Samstag bei der Suche nach der richtigen Taktik mehr Alternativen, denn der Kreis einsatzbereiter Spieler ist in dieser Woche wieder größer geworden. So ist Fabian Stenzel, der in diesem Kalenderjahr noch gar keinen Einsatz verbuchte, wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.

Und auch Anton Fink ist seit Mitte der Woche wieder uneingeschränkt belastbar. Der Chemnitzer Torjäger hatte sich im Auswärtsspiel in Großaspach verletzt und wurde seitdem von Reha-Trainer Hermann Kretschmann behutsam und individuell wieder an das Mannschaftstraining herangeführt. "Hierbei standen Athletiktraining und Laufübungen im Vordergrund", verriet Beutel, wie der gebürtige Dachauer wieder fit gemacht wurde. Und diese Nachrichten dürften allen dem CFC wohlgesonnenen Personen gefallen - und nicht nur den Fußballstatistikern.

Voraussichtliche Aufstellung CFC: Kunz - Bittroff, Dabanli, Conrad, Cincotta - Mast, Danneberg, Jopek, Grote - Frahn, Hansch.