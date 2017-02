Meister Bamberg zum fünften Mal Pokalsieger

erschienen am 19.02.2017



Meister Brose Bamberg hat zum fünften Mal den Pokal der Basketball Bundesliga (BBL) gewonnen. Beim Top Four in Berlin setzte sich das Team von Trainer Andrea Trinchieri im Finale mit 74:71 (45:36) gegen Bayern München durch und holte wie 1992, 2010, 2011 und 2012 den Titel. Im dritten Anlauf gelang den Oberfranken der erste Pokalsieg unter Trinchieri. Die Bayern müssen dagegen weiter auf den zweiten Erfolg nach 1968 warten.

"Das war super Werbung für den Basketballsport. Es war ein spannendes Finale mit dem glücklicheren Ende für uns", sagte Bambergs Daniel Theis, der den Zusammenhalt in seiner Mannschaft als großen Vorteil ausmachte, bei ProSieben MAXX: "Wir sind eine große Familie und haben einfach eine tolle Chemie im Team."

Bamberg hatte im Halbfinale mit mehr Mühe als erwartet Außenseiter MHP Riesen Ludwigsburg ausgeschaltet (85:78). Die Münchner waren durch einen Erfolg über Gastgeber und Titelverteidiger Alba Berlin ins Endspiel eingezogen (78:70). Beste Werfer bei Bamberg waren im Finale Fabien Causeur (18 Punkte) und Theis (17). Nick Johnson verbuchte als Topscorer der Münchner 13 Punkte.