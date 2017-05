Meister Barcelona legt im Titelrennen der Primera Division vor

erschienen am 06.05.2017



Titelverteidiger FC Barcelona hat in der spanischen Fußball-Meisterschaft vorgelegt und Erzrivale Real Madrid in der Primera Division unter Druck gesetzt. Die Katalanen gewannen am 36. Spieltag 4:1 (2:1) gegen den FC Villarreal und bauten ihre Führung an der Tabellenspitze gegenüber den Königlichen zunächst mal auf drei Punkte aus.

Auf der Jagd nach ihrem ersten Meistertitel nach fünf Jahren Pause gastiert Real am späten Abend bei Absteiger FC Granada. Das Team von Trainer Zinedine Zidane hat zudem noch ein Nachholspiel bei Celta Vigo in der Hinterhand.

Gegen Villarreal musste Barca zwei Wochen nach dem 3:2 im Clasico bei Champions-League-Sieger Real zunächst ein hartes Stück Arbeit vollbringen. Letztendlich konnte sich Barcelona auf sein Traumtrio im Sturm verlassen. Neymar (21.), Lionel Messi (45. und 82., Foulelfmeter) sowie Luis Suárez (69.) machten den 26. Saisonsieg der Katalanen perfekt. Cedric Bakambu (32.) hatte zwischenzeitlich für die Gäste ausgeglichen.

Atletico Madrid hat seinerseits die erneute Qualifikation für die Champions League dicht vor Augen. Vier Tage vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Königsklasse gegen Stadtrivale Real gewannen die Rojiblancos 1:0 (0:0) gegen SD Eibar und bauten damit als Tabellendritter den Vorsprung auf Verfolger FC Sevilla zwei Spieltage vor Saisonschluss auf fünf Punkte aus. Sevilla hatte sich am Freitag mit einem 1:1 gegen Real Sociedad San Sebastian begnügen müssen.

Jung-Nationalspieler Saúl machte in der 69. Minute den 22. Saisonsieg für Atletico perfekt, das am Mittwoch in der Champions League mit einer 0:3-Hypothek aus dem Hinspiel gegen den Erzrivalen Real sein Glück versucht. Atletico-Verteidiger Diego Godin handelte sich kurz vor Schluss noch die Gelb-Rote Karte ein.

Sporting Gijon feierte zudem am Samstag in La Liga einen 1:0 (0:0)-Erfolg gegen UD Las Palmas und hat dadurch seine kleine Chance auf den Klassenerhalt gewahrt.