Meister Bietigheim verpasst ersten EHF-Cup-Triumph

erschienen am 13.05.2017



Die deutschen Handball-Meisterinnen der SG BBM Bietigheim haben den ersten Triumph im EHF-Cup erwartungsgemäß verpasst. Im Final-Rückspiel unterlag die Mannschaft von Trainer Martin Albertsen beim Spitzenteam Rostow/Don 21:25 (12:12). Bereits das erste Duell am vergangenen Sonntag hatte Bietigheim 25:28 verloren.

Wie beim Hinspiel hielt die SG auch in Russland in einer umkämpften Begegnung lange Zeit sehr gut mit, biss sich gegen Ende aber häufiger an der Abwehr der Gastgeberinnen die Zähne aus. Für Rostow ist es der zweite internationale Erfolg nach dem Triumph im IHF-Pokal der Pokalsieger 1990.