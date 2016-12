Meister Rhein-Neckar Löwen zieht mit Spitzenduo gleich

erschienen am 07.12.2016



Die Rhein-Neckar Löwen sind in der Handball-Bundesliga mit dem Spitzenduo SG Flensburg-Handewitt und THW Kiel gleichgezogen. Der Meister setzte sich in einem Nachholspiel vom 6. Spieltag gegen den TBV Lemgo mit 35:32 (19:17) durch und hat nun wie die beiden Nordklubs 26:2 Punkte auf dem Konto, liegt bei einer Tordifferenz von +74 aber weiter hinter Flensburg (+113) und Kiel (+77).

Die Löwen hatten gegen den Abstiegskandidaten zwar mehr Mühe als erwartet, gerieten aber im Spielverlauf kein einziges Mal in Rückstand. Bester Werfer für den Meister war Andy Schmid mit elf Treffern, bei Lemgo überzeugte Rolf Hermann mit acht Toren.