Meister mit Palmeiras: Ze Roberto unsicher über Karriereende

erschienen am 28.11.2016



Mit 42 Jahren ist immer noch nicht Schluss: Nach dem ersten nationalen Meistertitel mit SE Palmeiras will Ex-Bundesligastar Ze Roberto noch ein weiteres Jahr dranhängen. "In unserer Karriere müssen wir den Moment leben. Jetzt ist nicht der Zeitpunkt aufzuhören", sagte der Routinier, der mit dem Traditionsklub aus Sao Paulo bereits im letzten Jahr den Pokal gewonnen hatte.

"In den Ferien" und "nach einem Gespräch mit der Familie" will der immer noch lauf- und dribbelstarke Linksverteidiger über seine Zukunft entscheiden. Nur zu Beginn seiner nun 22-jährigen Profikarriere war Ze Roberto als Vizemeister mit Portuguesa dem nationalen Meistertitel nahegekommen. In Deutschland gewann der 84-malige Nationalspieler bei seinen 336 Bundesligaspielen nach vier Jahren bei Bayer Leverkusen immerhin vier Deutsche Meisterschaften mit Bayern München, ehe noch zwei Spielzeiten beim Hamburger SV folgten.

Palmeiras beendete am Sonntag mit dem 1:0 gegen Chapecoense eine 22-jährige Durststrecke und festigte mit dem neunten Titel seine Position als Rekordmeister. Bei nun sieben Punkten Vorsprung können die Grünen beim letzten Spieltag am kommenden Sonntag nicht mehr vom Tabellenzweiten Flamengo Rio de Janeiro mit den Ex-Bundesligastars Diego und Paolo Guerreiro eingeholt werden.

Am Tabellenende droht Internacional Porto Alegre, dreimaliger brasilianischer Meister und Weltpokalsieger 2006, der erstmalige Abstieg in der Vereinsgeschichte, während der frühere Bundesliga-Torschützenkönig Grafite mit Santa Cruz Recife bereits als sicherer Absteiger feststeht.