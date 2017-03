Melbourne-Champion Federer scheitert überraschend in Dubai

erschienen am 01.03.2017



Australian-Open-Sieger Roger Federer ist beim ATP-Turnier in Dubai überraschend im Achtelfinale ausgeschieden. Der Schweizer Superstar, der in Melbourne seinen 18. Grand-Slam-Titel gewonnen hatte, verlor gegen den russischen Qualifikanten Jewgeni Donskoi 6:3, 6:7 (7:9), 6:7 (5:7). Es war Federers erste Turnierteilnahme seit seinem Triumph bei den Australian Open im Januar.

Zum Auftakt des mit 2,85 Millionen Dollar dotierten Hartplatzturniers in Dubai hatte sich der 35-Jährige noch problemlos gegen den Franzosen Benoit Paire durchgesetzt. Donskoi, Nummer 116 der Welt, bekommt es nun mit Lucas Pouille (Frankreich/Nr. 7) zu tun.