Meniskus-OP: Turbine Potsdam mehrere Wochen ohne WÃ¤lti

Meniskus-OP: Turbine Potsdam mehrere Wochen ohne Wälti

erschienen am 30.08.2016



Frauenfußball-Bundesligist Turbine Potsdam muss zum Saisonstart ohne Kapitänin Lia Wälti (23) auskommen. Die Schweizer Nationalspielerin musste sich am Montag einer Operation am Meniskus des rechten Knies unterziehen und fällt nach Klubangaben mehrere Wochen aus.

Turbine geht nach dem Ende der Ära von Trainer-Urgestein Bernd Schröder ohne konkretes Ziel in die neue Spielzeit. Der Verein wolle aber "besser abschneiden als im Vorjahr" sagte der neue Coach Matthias Rudolph. Die vergangene Saison beendete der sechsmalige deutsche Meister auf dem enttäuschenden siebten Tabellenplatz.