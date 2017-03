Mensing schwimmt auf Platz vier der Weltrangliste

Die ehemalige Schwimm-Europameisterin Jenny Mensing hat zum Auftakt des internationalen Meetings in Berlin ein Ausrufezeichen gesetzt. Über ihre Paradestrecke 200 m Rücken siegte die Wiesbadenerin in 2:09,12 Minuten deutlich vor der einstigen Junioren-Europameisterin Sonnele Öztürk (Potsdam) und der deutschen Meisterin Lisa Graf (Berlin). Mensing reiht sich damit in der Weltrangliste an vierter Stelle ein.