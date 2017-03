Mercedes-Pilot Bottas mit schnellster Winter-Zeit bisher - Alonso wettert gegen Honda

erschienen am 08.03.2017



Mercedes-Pilot Valtteri Bottas (27) ist am zweiten Tag der abschließenden Testfahrten zur neuen Formel-1-Saison die bisher schnellste Runde der Vorbereitung gefahren. Der Finne verwies in seinem Silberpfeil in neuer Rekordzeit von 1:19,310 Minuten Williams-Fahrer Felipe Massa (Brasilien/1:19,420) auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya auf Platz zwei. Bottas war dabei mit einer härteren, also langsameren Reifenmischung unterwegs als Routinier Massa. Dritter wurde Sebastian Vettels Teamkollege Kimi Räikkönen (Finnland/1:20,406) im Ferrari.

Nico Hülkenberg (Emmerich/Renault) und Pascal Wehrlein (Worndorf/Sauber) konnten als Achter (1:21,213) beziehungsweise Elfter (1:23,000) von den Zeiten zwar nicht mit der Spitze mithalten, waren aber fleißige Kilometersammler.

Räikkönen flog mit seinem Ferrari am Nachmittag nach einem Dreher heftig ab, Mega-Talent Max Verstappen (Niederlande) blieb kurz vor dem Ende der Einheit aus zunächst ungeklärten Gründen mit seinem Red Bull stehen. Schadlos hielt sich dagegen Rookie Lance Stroll (Kanada). Der 18-Jährige, der in der Vorwoche drei Crashs fabriziert hatte, blieb am Mittwoch ohne größeren Fehler und beendete den Testtag mit der fünftbesten Zeit (1:20,579) hinter Verstappen (1:20,432) und vor Vizeweltmeister Lewis Hamilton (England/1:20,702), der allerdings vor allem Rennsimulationen auf härteren Reifenmischungen absolvierte.

Für Ex-Weltmeister Fernando Alonso verlief der Testtag wieder einmal nicht nach Plan, der McLaren-Honda des Spaniers stand wegen technischer Probleme lange in der Garage und schaffte am Ende nur die zwölftbeste Zeit des Tages (1:23,041) unter 14 Fahrern. "Mit unserem Mangel an Motorleistung können wir hier jede Kurve Vollgas fahren", kommentierte der 35-Jährige sarkastisch und griff den Motorenhersteller direkt an: "Alle im Team sind bereit zum Siegen - alle außer Honda."

Die zweiten und letzten Testfahrten finden noch bis Freitag statt, die neue Saison startet mit dem Großen Preis von Australien am 26. März. Aufgrund des veränderten Aerodynamik-Reglements erhoffen sich Verfolger wie Ferrari und Red Bull, endlich zu Abonnement-Weltmeister Mercedes aufschließen zu können.