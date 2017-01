Merchandising-Leiter des HSV vermisst

erschienen am 09.01.2017



Der Hamburger SV macht sich große Sorgen um seinen Merchandising-Leiter Timo Kraus. Der 44-Jährige wird seit dem späten Samstagabend vermisst. Der Klub bat per Facebook und Twitter um Hilfe bei der Suche nach seinem Mitarbeiter, dessen Handy kurz vor Mitternacht letztmals an den Landungsbrücken geortet wurde. Seitdem fehlt jede Spur von Kraus.