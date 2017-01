Mertesacker soll bei Arsenal bleiben

13.08.2016

freiepresse.de

Fußball

Eddie Keogh (PIXATHLON/SID-IMAGES)

Verletzter Mertesacker ist neuer Arsenal-Kapitän

Trostpflaster in schweren Zeiten für Per Mertesacker: Der am Knie verletzte Fußball-Weltmeister wurde von Teammanager Arsène Wenger zum neuen Kapitän ... weiterlesen