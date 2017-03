Miami: Zverev gewinnt Tiebreak-Krimi gegen Isner

erschienen am 28.03.2017



Alexander Zverev hat beim ATP-Masters in Miami den Tiebreak-Krimi gegen den US-Aufschlagriesen John Isner gewonnen und sich damit für das Achtelfinale qualifiziert. Der 19 Jahre alte Hamburger wehrte gegen Isner insgesamt drei Matchbälle ab und setzte sich nach 2:38 Stunden mit 6:7 (5:7), 7:6 (9:7) und 7:6 (7:5) durch. Zverevs nächster Gegner ist der topgesetzte Schweizer Stan Wawrinka. Der dreimalige Grand-Slam-Gewinner bezwang den Tunesier Malek Jaziri 6:4, 6:3.

Das bislang einzige Duell gegen Wawrinka entschied Zverev 2016 für sich. Auf Hartplatz in St. Petersburg hatte sich der Jungstar mit einem Drei-Satz-Erfolg im Finale den ersten seiner bislang zwei Turniersiege gesichert. In diesem Jahr war Zverev auch in Montpellier/Frankreich erfolgreich.

Vor Zverev war die topgesetzte Angelique Kerber in der WTA-Konkurrenz in Florida mühelos ins Viertelfinale eingezogen. Die Weltranglistenerste aus Kiel gewann gegen die japanische Qualifikantin Risa Ozaki in 63 Minuten 6:2, 6:2 und trifft in der Runde der letzten Acht auf Venus Williams (USA/Nr. 11).

Zverev und Kerber sind die beiden letzten verbliebenen deutschen Vertreter in Miami.