Miami: Zverev scheitert im Viertelfinale an Kyrgios

erschienen am 31.03.2017



Tennisprofi Alexander Zverev hat das erste Halbfinale eines ATP-Masters in seiner Karriere verpasst. Der 19 Jahre alte Hamburger verlor das Viertelfinalduell der "nächsten Generation" gegen den 21-jährigen Australier Nick Kyrgios 4:6, 7:6 (11:9), 3:6. Der an Nummer zwölf gesetzte Kyrgios trifft im Halbfinale auf Australian-Open-Sieger Roger Federer (Schweiz/Nr. 4).

Für Zverev, auf Weltranglistenplatz 20 derzeit der beste deutsche Spieler, war bereits der erstmalige Einzug in ein Masters-Viertelfinale ein großer Erfolg. In Miami wollte der Davis-Cup-Spieler Revanche nehmen für das vorangegangene Masters in Indian Wells, bei dem Kyrgios ihn in der dritten Runde besiegt hatte.

Schnell entwickelte sich ein hochklassiges Match, doch im ersten und dritten Satz kassierte Zverev (Nr. 16) zwei entscheidende Breaks. Im Tiebreak des zweiten Durchgangs wehrte der Hamburger dann sogar drei Matchbälle gegen sich ab. Das gelang ihm im dritten Satz noch zweimal, doch mit dem insgesamt sechsten Matchball beendete Kyrgios nach 2:36 Stunden das Spiel.

Bei den Frauen stehen sich im Finale die Dänin Caroline Wozniacki (Nr. 12) und die Britin Johanna Konta (Nr. 10) gegenüber. Konta setzte sich in der Nacht mit 6:4, 7:5 gegen Venus Williams (USA/Nr. 11) durch, die zuvor Angelique Kerber (Kiel) ausgeschaltet hatte.