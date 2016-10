Miatke: Von der Tribüne zurück in die Startelf

Der Neuzugang des FSV Zwickau profitiert von der Systemumstellung. Die Viererkette verleiht der Abwehr mehr Stabilität - auch in Aalen?

Von Thomas Prenzel

erschienen am 27.10.2016



Zwickau. Sonderlich gern sehen es die Verantwortlichen des Fußball-Drittligisten FSV Zwickau momentan nicht, wenn Spieler mit Medienvertretern sprechen. Zweimal fehlten Profis in der wöchentlichen Pressekonferenz. "Sie sollen sich aufs Fußballspielen konzentrieren", erläuterte Trainer Torsten Ziegner schon vor der Heimpartie gegen Frankfurt die neue Taktik. Sollte die Maßnahme tatsächlich zur besten Saisonleistung beigetragen haben, könnte es also am Freitag beim spielstarken VfR Aalen so weitergehen.

Nils Miatke nennt vor allem einen Grund, der für eine Trendwende sorgen könnte. Die Umstellung in der Abwehrreihe mit drei gelernten Innenverteidigern auf eine Viererkette habe die Mannschaft "insgesamt stabilisiert", schätzt der 26-Jährige ein. Als gelernter Linksverteidiger war und ist er ein Profiteur der Systemänderung. Nach zwischenzeitlicher Bekanntschaft mit der Tribüne kehrte er in Halle in die Startelf zurück: "In der 3. Liga wird jeder Fehler gnadenlos bestraft. Das ist der Unterschied zur Regionalliga, als Zwickau mit der Dreierkette erfolgreich war. Da hatte die gegnerische Offensive nicht immer die Qualität, um Fehler für Tore zu nutzen."

Nils Miatke erlebt wie der Verein nach schwieriger Zeit gerade eine Phase der Hoffnung. Vor der Saison mit Zweitligaerfahrung und großen Erwartungen zum FSV gewechselt, fand sich der Linksfuß nach der 1:2-Heimniederlage Mitte September gegen Erfurt plötzlich auf der Tribüne wieder. Den Glauben an seine Fähigkeiten hat er deswegen nicht verloren. "Ich habe im Training weiter Gas gegeben und war überzeugt, dass ich der Mannschaft, wenn ich fit bin, helfen kann", schildert Miatke, wie er mit der Situation umging. Dass es nicht so einfach ist, in die Startelf zurückzukehren, hängt auch mit der Auflösung der zweiten Mannschaft nach dem Aufstieg zusammen. Verletzte oder Spieler, die nicht zur Stammelf gehören, können sich nur im Training anbieten. "Ein Spiel ist natürlich immer etwas anderes als Training, um wieder richtig Fuß zu fassen", meint Miatke.

Dennoch sei der Verzicht auf die Reservemannschaft die richtige Entscheidung gewesen, spricht Co-Trainer Danny König im Sinne des Vereins. Spielpraxis in der drei Klassen tieferen Landesliga bringe wenig Ertrag, um besser in Form zu kommen, so König. Eine Teilnahme an der "Future League", wie es der CFC handhabt, sei künftig aber interessant, um Talente wie Felix Geisler oder Langzeitverletzte schneller an ein höheres Niveau heranzuführen. "Wir müssen noch wachsen und uns erst in der 3. Liga etablieren", schätzt Danny König ein. Am Mittwoch zum Beispiel weilte Ziegner wieder zum Trainerlehrgang in Köln, sein Co beschäftigte sich mit der Videoanalyse des Tabellendritten Aalen. Wer sollte dann die Reservisten in der "Future League" beobachten?

Mit Spielersatztraining und regelmäßigem Üben auf Großfeld wolle man die Anschlusskader auf den Ernstfall vorbereiten. Körperlich gebe es bei allen Spielern ohnehin keine Abstriche: "Da sind wir mit Magdeburg in der 3. Liga vorn dran", sagt König selbstbewusst. Wäre gut, wenn sich das am Saisonende auch in der Tabelle widerspiegelt.

Voraussichtliche Startelf, FSV: Brinkies - Berger, Wachsmuth, Paul, Miatke - Frick, Schlicht - P. Göbel, Könnecke, Bär - Nietfeld.