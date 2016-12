Millionen-Angebot für Podolski-Wechsel nach China bestätigt

erschienen am 28.12.2016



Weltmeister Lukas Podolski liegt eine Millionen-Offerte für einen Wechsel vom türkischen Fußball-Rekordchampion Galatasaray Istanbul nach China vor. Wie Sportdirektor Levent Nazifoglu am Mittwochnachmittag bestätigte, habe der chinesische Erstligist Beijing Guoan ein Angebot für den 31-Jährigen abgegeben. "Wir prüfen dieses Angebot. Ob der Transfer realisiert wird, hängt vom Spieler ab", sagte Nazifoglu. Als mögliche Ablösesumme werden sieben Millionen Euro gehandelt.

Podolski spielt seit 2015 am Bosporus. Sein Vertrag bei "Gala" läuft noch bis 2018. Zuletzt hatte der ehemalige Kölner und frühere Münchner wegen Oberschenkelbeschwerden pausieren müssen. Im vergangenen September hatte Podolski einen vorzeitigen Abschied aus der Türkei noch ausgeschlossen.

Ein Engagement Beijing Guoan wäre Podolskis vierte Auslandsstation. Am Ende seiner Zeit beim FC Arsenal in London (2012 bis 2015) war der Angreifer an den italienischen Renommierklub Inter Mailand ausgeliehen gewesen. Anschließend heuerte der 129-malige Nationalspieler in Istanbul an.

Chinas Topvereine treten seit geraumer Zeit als Großeinkäufer auf dem internationalen Transfermarkt auf. Erst kurz vor Weihnachten hatte Shanghai SIPG den brasilianischen Nationalspieler Oscar für eine Ablöse von umgerechnet 71,5 Millionen nach Fernost gelockt.