Misano: Bradl in der fÃ¼nften Startreihe

Misano: Bradl in der fünften Startreihe

erschienen am 10.09.2016



MotoGP-Pilot Stefan Bradl hat das beste Qualifying-Ergebnis der laufenden WM-Saison geholt. Im Zeittraining zum Großen Preis von San Marino belegte der Zahlinger in Misano mit seiner Aprilia den 13. Platz. Die Pole Position ging an Weltmeister Jorge Lorenzo, neben dem Spanier stehen sein Yamaha-Teamkollege Valentino Rossi (Italien) und sein Landsmann Maverick Viñales (Suzuki), zuletzt Sieger in Silverstone.

Für die deutschen Moto2-Piloten verlief das Qualifying durchwachsen. Sandro Cortese (Berkheim) belegte den siebten, sein Teamkollege Jonas Folger nur den elften Platz. Marcel Schrötter (beide Tordera/Spanien) kam auf Rang 13, Tagesschnellster war Titelverteidiger Johann Zarco (Frankreich).

In der Moto3-Klasse wurde Philipp Öttl (Ainring) Siebter und hat damit gute Aussichten auf eine Top-Platzierung. WM-Spitzenreiter Brad Binder (Südafrika) geht von der Pole ins Rennen.