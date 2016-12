Missbrauchsskandal in England immer größer: 148 Klubs, 155 Verdächtige, 429 Opfer

erschienen am 21.12.2016



Der Missbrauchsskandal im englischen Fußball nimmt immer größere Ausmaße an. Wie der nationale Rat der Polizeichefs (NPCC) am Mittwoch mitteilte, beschäftigt sich die "Operation Hydrant" mit 148 Klubs, 155 Verdächtigen und 429 möglichen Opfern. Die meisten Fälle liegen mehr als 20 Jahre zurück.

Nach Polizeiangaben könnten Kinder missbraucht worden sein, die erst vier Jahre alt waren. Es wird insgesamt 819 Hinweisen nachgegangen, betroffen sind Vereine von der Premier League bis zu den niedrigsten Klassen.

Dreiviertel aller Hinweise sind bei einer Notrufstelle eingegangen, die unter anderem vom englischen Verband FA eingerichtet wurde. Der Rest ging direkt an Polizeistellen.