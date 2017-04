Mit Knieschmerzen ausgewechselt: HSV bangt um Müller

Fußball-Bundesligist Hamburger SV bangt um seinen Offensivmann Nicolai Müller. Der 29-Jährige humpelte beim 2:1-Sieg gegen den 1. FC Köln am Samstag nach einem heftigen Zusammenstoß mit Marco Höger in der 52. Spielminute mit starken Knieschmerzen vom Platz, musste dann auch ausgewechselt werden.

Eine Prognose zur Ausfallzeit des Torschützen zum 1:0 (13.) sei "schwierig", sagte Trainer Markus Gisdol kurz nach dem Abpfiff: "Es sah nicht gut aus. Das ist heute der Wermutstropfen." Nun gelte es, die genauen Untersuchungsergebnisse abzuwarten. Bereits am Dienstag bei Borussia Dortmund (20.00 Uhr/Sky) steht das nächste Duell für den HSV an.