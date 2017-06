Mit Nervenstärke auf das Podest

Ivan Rittschik mit Gold und Florian Lindner mit Silber konnten sich ihre Hoffnungen bei den Deutschen Turnmeisterschaften erfüllen. Die Freude der beiden Chemnitzer wurde jedoch getrübt.

Von Martina Martin

erschienen am 08.06.2017



Berlin. Sie zelebrierten ihre schwierigen Übungen fehlerfrei und konnten sich damit ihre größten Wünsche für die Deutschen Turnmeisterschaften erfüllen: Ivan Rittschik gewann Gold am Pauschenpferd, Florian Lindner Silber an den Ringen. Beide Spezialisten vom KTV Chemnitz strahlten mit ihren Medaillen um den Hals gern für zahlreiche private Fotowünsche. Doch überschwängliche Freude kam in der Halle bei den Akteuren nicht wie gewohnt auf. Der Grund: Der Deutsche Mehrkampfchampion Lukas Dauser landete nach seinem Auftritt an den Ringen derart unglücklich, dass er sich das Knie verdrehte und von der Matte getragen werden musste. Der Olympiastarter und aktuelle Vize-Europameister am Barren zog sich einen Riss des vorderen Kreuzbandes am rechten Knie zu - so die Diagnose der Charité-Mediziner.

"Ich verstehe mich mit Lukas extrem gut. Mit seiner schlimmen Verletzung hat alles einen bitteren Beigeschmack", meinte Ivan Rittschik und litt mit seinem Auswahlgefährten mit. Dabei kann er sich sehr gut in die bittere Lage des Berliners versetzen. Ihm riss bereits zweimal das Kreuzband im rechten Knie. 2012 passierte es beim letzten Training vor der Meisterschaft, 2014 beim Saisonauftakt-Wettkampf im März. Beide Male wurde er operiert, musste jeweils Zwangspausen von mehreren Monaten einlegen. Im Vorjahr konnte er dann nach längerer Abstinenz erstmals wieder an allen Geräten turnen. Dabei feierte er ein eindrucksvolles Comeback, das so nicht zu erwarten war. Er qualifizierte sich auf Anhieb für das deutsche Team, das im April in Rio die Olympiaqualifikation schaffte. Mit drei gelungenen Übungen hatte er damals maßgeblichen Anteil am Resultat. Als der Flieger dann im Sommer nach Brasilien abhob, saß er zwar nicht drin, da ihm letztlich nur die Rolle des ersten Ersatzmannes blieb. Doch für seine weitere Laufbahn zog er aus diesen Ereignissen nur positive Energie.

"Wichtig war, ich hatte mich wieder herangekämpft. Da im neuen Olympiazyklus bei nur vier möglichen Startern nichts mehr ohne Mehrkampf geht, bin ich zuversichtlich. Tokio 2020 ist machbar, zumal ich noch viel Luft nach oben habe, längst nicht an meinen Grenzen bin", versprüht der 24-Jährige Optimismus. Ein weiteres Achtungszeichen setzte er in Berlin mit seiner ersten Meisterschaftsmedaille (Bronze) bei den Männern im Mehrkampf. An seinem Paradegerät indes bestimmt er schon seit der Juniorenzeit nicht nur das nationale Spitzenniveau mit, er turnt auch so gekonnt und schwierig wie kein anderer Spezialist hierzulande. 2015 gewann er am Pauschenpferd schon einmal Gold, 2016 trotz eines unfreiwilligen Abstiegs bei einem Top-Element Silber. Und dieses Mal meisterte er die Favoritenrolle, den Druck des letzten Starters, mit Bravour, triumphierte mit knapp einem halben Punkt Vorsprung. "Das Warten war schlimm. Aber dann konnte ich einen Treffer landen. Von der Qualität her war es meine beste Übung seit langer Zeit", schätzte "Wanja", der zuletzt bei der EM nur wegen eines Patzers beim Abgang dasFinale verpasst hatte, erleichtert ein.

Für den von vielen Mitstreiten ungeliebten "Gaul" besitzt der Fan von elektronischer Musik von jeher einen besonderen Faible. Seine guten körperlichen Voraussetzungen, vor allem die langen Arme, kommen ihm zwar zugute. Doch für dieses Gerät begeistert er sich einfach, könnte stundenlang daran üben und immer wieder Neues ausprobieren. "Zudem war von Vorteil, dass ich nach Ausfällen immer als erstes am Pauschenpferd mit dem Training wieder beginnen konnte", berichtet Ivan Rittschik, der seit elf Jahren in Chemnitz lebt. Damals kam er über verwandtschaftliche Bande aus seiner Heimatstadt Vilnius (Litauen) wegen der besseren Bedingungen an den Stützpunkt nach Sachsen - und er hat diese Entscheidung nie bereut.

Zu seinen stetigen Mitstreitern von Beginn an gehört Florian Lindner. Vor allem in der Juniorenzeit lieferten sich beide oft packende Duelle im nationalen Spitzenbereich. Doch mit dem Wechsel in den Männerbereich trennten sich leistungsmäßig etwas ihre Wege. Denn der mehrfache deutsche Meister im Nachwuchsbereich zog sich vor den ersten Titelkämpfen 2010 bei den "Großen" einen Riss der Achillessehne zu. Er stand sportlich am Scheideweg und entschied sich damals, erst einmal die Prioritäten auf den Beginn seines Studiums (Wirtschaftsingenieurwesen) an der TU zu legen. Nach der notwendigen Pause von rund neun Monaten fing er langsam wieder mit dem Turnen an, ohne jedoch leistungsmäßig noch Ambitionen zu hegen. Nach und nach steigerte er aber sein Pensum, bestritt erste Wettkämpfe, wobei ihm das Vereinbaren mit dem Studium gut gelingt. Inzwischen gehört er erneut dem B-Kader an, durfte an Auswahllehrgängen teilnehmen, war für die EM im April sogar Ersatzmann. "Ich habe wieder so viel Spaß am Turnen, möchte noch einiges erreichen, habe meine Übungen weiter aufgestockt und mich noch nie so fit gefühlt wie jetzt", sagte der 25-Jährige. Und für die Bestätigung seiner Worte sorgte er im Finale dann selbst. An seinem Paradegerät Ringe gelang ihm sein bislang glanzvollster Auftritt, bei dem die begeisterten Zuschauer Zwischenbeifall spendeten. Nur hauchdünn (0.025 Punkte) musste er sich dem international erfolgreichen Marcel Nguyen, der seinen siebenten Titel in Folge an den Ringen gewann, geschlagen geben. Mit 6,0 zeigte er zudem den höchsten Schwierigkeitsgrad. "Selten habe ich eine Übung so auf den Punkt gebracht. Ich bin absolut zufrieden", meinte Florian Lindner, der nach Bronze 2016 mit Silber nun seinen bislang wertvollsten Erfolg feierte. Eine weitere Steigerung für 2017 hat er jetzt fest im Visier.