Mit SchlÃ¤gel und Eisen ins Schwarze treffen

Mit Schlägel und Eisen ins Schwarze treffen

Biathlon-Weltmeister Erik Lesser will wieder ganz nach oben. Der Edelfan des FCE Aue hat seinem Gewehr ein neues Outfit verpasst - mit Hilfe von Dynamo-Fans.

Von Thomas Prenzel

erschienen am 13.09.2016



Oberhof. Erik Lesser ist Ehrenmitglied beim FC Erzgebirge, seit er 2015 in Kontiolahti vor einem Millionen-TV-Publikum mit den gekreuzten Armen über dem Kopf als Weltmeister ins Ziel fuhr. Danach saß der Edelfan in Aue beim Punktspiel mit auf der Bank. Nun schreibt Erik Lesser ein weiteres Kapitel seiner Liebe zum Veilchenverein. Bei den deutschen Biathlon-Meisterschaften am Wochenende in Oberhof erlebte seine neue Waffe ihre Wettkampfpremiere. Der 28-Jährige hat sich Schlägel und Eisen im lila-weißen Outfit des Kumpelvereins aufs Gewehr designen lassen. Dass er deshalb nicht besser trifft, ist dem Thüringer bewusst: "Ob ich die Scheiben abräume, hat nur was mit meiner Leistung zu tun. Aber bisschen schön kann es doch aussehen, oder? Da macht es mehr Spaß."

Den hatte Lesser bei den Titelkämpfen am Grenzadler zumindest in der Staffel, als er mit seinen Thüringer Mitstreitern Philipp Horn sowie Maximilian Janke am Schießstand fehlerfrei blieb und Gold holte. Im Massenstart dagegen "semmelte" Lesser siebenmal (2-1-2-2) daneben, kam mit 3:53 min Rückstand hinter Sieger Arnd Peiffer nur auf Platz 26. "Liegend ist eigentlich meine Stärke. Da habe ich bis Dezember noch einiges zu tun", sagte Lesser.

Hilfreich könnte sein, dass der gebürtige Suhler und Enkel des früheren Olympialangläufers Axel Lesser für den ersten Saisonweltcup in Östersund (ab 29. November) gesetzt ist. Dies räumte Bundestrainer Mark Kirchner seinen vier Skijägern (neben Lesser noch Peiffer, Doll und Schempp) aus der WM-Silberstaffel von Oslo 2016 ein. Die restlichen zwei Weltcupplätze werden kurz vor dem Winterauftakt vergeben. Auch wenn Kirchner Sommermeisterschaften auf Skirollern nicht überbewertet, nannte er bei der Standortbestimmung mit dem Bayern Matthias Dorfer und dem Schwarzwälder Roman Rees zwei 23-jährige Athleten, die Druck auf die Etablierten ausüben könnten.

Lesser wirkt beim Gedanken an die aufrückende Jugend nicht ängstlich, weiß aber, dass es auch für Ex-Weltmeister keinen Bonus gibt. "Wir haben fünf Standorte in Deutschland, jeder will sich im Nationalteam positionieren. Da gibt es aber nur sechs Plätze", weist er auf das Gerangel hin, das Mark Kirchner natürlich gefällt. "Das ist im Moment schön anzusehen. Es wird keine Trainingseinheit hergeschenkt. Jeder versucht sich zu verbessern."

Auch Lesser. Im Frühjahr fing das mit einem speziellen Maximalkrafttraining, "um mehr Bums in die Arme" zu bekommen, an. Ziel ist es, wieder an das Niveau aus seiner Weltmeistersaison (2014/15) heranzukommen. Dazu muss er die Scheiben treffen. Sein Gewehr aus türkischem Wallnussholz hat zwar einen neuen Schaft (mit alten Maßen) bekommen und sich äußerlich verändert, ansonsten wurde von Büchsenmacher Sandro Brislinger nur an Nuancen gearbeitet. So sind die Magazine leicht anders angeordnet, liegend sei das Gewehr "ein bisschen bequemer" zu handhaben, so Lesser.

Für das neue Design konnte er übrigens eine Firma mit Sitz in Dresden gewinnen, die mit dem FCE Aue weniger am Hut hat. Als er das erste Mal die Räume des Unternehmens betrat, schlugen ihm Fanartikel der SG Dynamo, am Sonntag Aues Gegner, entgegen. Letztlich habe dies aber das Ergebnis nicht negativ beeinflusst, meint Erik Lesser und hält seine beste Waffe stolz vor die Brust: "Ist doch ein geiles Ding geworden."